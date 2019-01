Giochi invernali 2026, Malagò: ok agli adempimenti formali



“Ho ricevuto poco fa un messaggio che mi conferma l’arrivo dai Comuni di Milano e Cortina, ma anche dalle Regioni Lombardia e Veneto, di tutti gli adempimenti formali, ora aspettiamo il Governo per le garanzie accessorie che dovrebbero arrivare subito dopo. Anche qui arriveremo all’ultimo, è un dato di fatto”. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. La scadenza per la consegna del dossier al Cio è prevista l’11 gennaio