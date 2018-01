Giorgetti (Lega): "Maroni non farà il premier. Fontana candidato in Lombardia"

Lega, Giorgetti: "Maroni lascia la Lombardia per gravi motivi personali, non sarà premier"



"Parlo per testimonianza diretta. Maroni ci ha detto recentissimamente che per gravi motivi personali rinunciava alla candidatura, ha detto proprio cosi gravi motivi personali. Se fossero lievi motivi non avrebbe senso una decisione cosi grave. Si mette a disposizione evidentemente non della Lega, e nemmeno di Berlusconi, capisco che in Italia sia difficile concepire che un uomo politico faccia un passo indietro ma e' cosi". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, esponente della Lega, a Radio Anch'io. "Voglio dire anche una cosa sulle cosiddette riserve della Repubblica. Questo e' l'unico campionato in cui non giocano mai i titolari ma le riserve. In un Paese normale governa chi prende i voti non chi non prende i voti. Se uno dice ed e' una persona seria come Maroni che per problemi personali non si sente di candidarsi, non vedo come possa cambiare idea tra una settimana. Ne' posso credere che si prepari a fare il presidente del consiglio o il ministro, offenderebbe la serieta' del suo ragionamento". Quanto alla Regione Lombardia, conclude Giorgetti, "siccome il candidato uscente e' leghista e siamo il partito piu forte a noi sembra ragionevole politicamente che il candidato sia della Lega, e io non ho dubbi che sara' Attilio Fontana, che e' un ottimo candidato".