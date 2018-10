Giorgio Gori si ricandida a sindaco di Bergamo: "Non lascio le cose a metà"

Giorgio Gori si ricandida a sindaco di Bergamo

"Sono pronto a ricandidarmi sindaco di Bergamo": Giorgio Gori ha sciolto la riserva dopo una lunga pausa di riflessione ed oggi in conferenza stampa ha dato l'annuncio: "Come vuole il mio spirito bergamasco, non lascio le cose a metà: Bergamo è cambiata, abbiamo creato opportunità di lavoro, aperto cantieri, investito sull'aiuto alle persone fragili e in cultura. La trasformazione è in corso e noi possiamo fare bene, ancora di più". Dopo l'esperienza come candidato presidente di Regione Lombardia del centrosinistra contro Attilio Fontana dell'anno scorso, una nuova campagna elettorale in vista dunque per il manager e fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia, nonché ex direttore di Canale 5 e Italia 1: "Fare il sindaco è la cosa più difficile della mia vita professionale, però anche quella che mi ha dato grandi soddisfazioni. Sono orgoglioso di rappresentare Bergamo una città apprezzata anche fuori dalle Mura".