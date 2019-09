Giornalismo: morto Piero Scaramucci, fondatore di Radio Popolare

E' morto Piero Scaramucci, giornalista fondatore di Radio Popolare. Aveva 82 anni e si e' spento questa mattina a Milano alla clinica Humanitas, dov'era ricoverato dalla meta' di agosto per un aneurisma. Scaramucci e' stato per 31 anni in Rai (dal 1961 al 1992), poi ha lasciato viale Mazzini per assumere la direzione di Radio Popolare da cui si e' dimesso nel 2002, restando pero' legato all'emittente. Il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale lombardo, Fabio Pizzul, ha detto che e' "difficile pensare a Milano senza di lui. Scaramucci e' stato per oltre 40 anni un vero protagonista della Milano democratica, come giornalista e come uomo, da sempre impegnato nella ricerca della verita' e nella difesa dei diritti di tutti con grande passione civile. Ci manchera'". Anche Nicola Fratoianni (Leu) lo ha ricordato: "Oggi - scrive su Twitter - un giorno triste per la scomparsa di Piero Scaramucci, un maestro del giornalismo. Avevano talmente paura del suo impegno civile da impedirgli di parlare alla cerimonia del 25 Aprile scorso a Pavia. Ci rimane la sua lezione di dignita' e passione. Ai suoi cari, agli amici, alla redazione di Radio Popolare il nostro abbraccio".