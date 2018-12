Lombardia, elezioni per il sindacato dei giornalisti: partita mai così aperta

Tra venerdì e lunedì scorso in Lombardia si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del sindacato unico dei giornalisti. I 30 consiglieri eletti dovranno ora riunirsi per votare e decidere a chi affidare la carica di presidente e della Giunta esecutiva per il prossimo mandato. Mai come in questa tornata la partita appare aperta.

Il presidente uscente, Paolo Perucchini, al momento può contare su 15 consiglieri. Ago della bilancia sarà il Movimento Liberi Giornalisti e il suo leader Giuseppe Gallizzi, una lunga carriera al Corriere della Sera, che è riuscito a portare in Consiglio ben 6 rappresentanti.

Lo storico presidente del Circolo della Stampa di Milano appoggerà come nel recente passato la candidatura di Perrucchini di Stampa Democratica o tenterà nuove strade, magari puntando per i vertici del sindacato lombardo proprio su un rappresentante del Movimento Liberi Giornalisti o di un’altra corrente?