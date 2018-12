Giornalisti prostitute? Oggi possiamo prenderlo quasi come un complimento...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'erano una volta le prostitute. A leggere la storia della lucciola di Binasco, che l'altra sera ha restituito un portafoglio ai carabinieri, viene da una parte da sorridere, e dall'altra da riflettere. Riassumendo: una donna perde il portafoglio, passano le ore e non se ne accorge. Quando lo fa, è tardi. La mattina dopo va dai carabinieri a sporgere denuncia e questi le dicono che il portafoglio è stato restituito, con i contanti, da una prostituta che batte sulla binaschina. Lei va a trovarla, parlano. Ha 22 anni ed è albanese, non vuole fare la vita. E' una donna onesta, questa prostituta. Pensando al fatto che a noi giornalisti ci hanno dato, eminenti esponenti politici, delle puttane, mi vien da dire che ne sono quasi onorato. Non so gli altri colleghi, ma ispirarsi a questa prostituta 22enne è cosa buona e giusta. Ecco, se fossi una puttana, vorrei essere come lei, caro Di Battista: onesta.