Giornata complicata per muoversi a Milano tra Global Strike e sciopero ATM

Giornata complicata per Milano tra Global Strike e sciopero ATM

Sono attese centinaia di migliaia di persone a Milano per il nuovo atto del Global strike for future, lo sciopero mondiale per il clima. La manifestazione, che prende le mosse dalla protesta incarnata dalla studentessa svedese Greta Thunberg contro lo scarso impegno della politica sui cambiamenti climatici, si dividera' in due momenti. Al mattina e' prevista la protesta degli studenti, organaizzata dal movimento Fridays for future. Il ritrovo e' in largo Cairoli alle 9, con partenza prevista alle 9.30. Il corteo studentesco sfilera' per le vie del centro, arrivando in piazza Duomo attorno alle 12.30. Nel pomeriggio ci sara' invece la manifestazione cittadina per il clima, che partira' sempre da largo Cairoli alle 18 per arrivare in piazza Fontana. Sia al mattino che al pomeriggio tutte le strade in cui passeranno i cortei saranno chiuse al traffico ed e' previsto anche uno sciopero dell'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

In vista dei due cortei, dalle 9 circa possibili deviazioni e rallentamenti per queste linee: tram 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 33; bus 43, 50, 57, 61, 94.

Dalle 18 circa possibili deviazioni e rallentamenti per queste linee: tram 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 19, 24, 27; bus 50, 54, 57, 58, 60, 67, 73, 84, 94.