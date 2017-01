Giornata della Memoria, a Milano una catena umana per non dimenticare

La pietra d'inciampo dedicata a Dante Coen

Giornata della Memoria, sabato 28 gennaio una catena umana dal luogo in cui si trova la pietra di inciampo dedicata a Dante Coen ed imbrattata da ignoti condurrà sino al Memoriale della Shoah

Si preannuncia grande la mobilitazione nella giornata di sabato per l'iniziativa promossa dal Municipio 3 del Comune di Milano ed intitolata "Nessuno tocchi le pietre della memoria": una catena umana che da via Plinio giungerà sino al Memoriale della Shoah, con ritrovo alle 15.30 in piazza Lima. Una iniziativa che è divenuta il momento simbolico più significativo tra i tanti eventi promossi a Milano per celebrare la Giornata della Memoria, in quanto nata dopo l'oltraggioso sfregio alla "pietra d'inciampo" dedicata a Dante Coen, ebreo milanese deportato ed ucciso ad Auschwitz. La pietra, opera dell'artista tedesco Gunter Deming, era stata depositata giovedì 19 gennaio in via Plinio, assieme ad altre cinque analoghe in altri luoghi della città, dedicate ad altrettante vittime dei campi di concentramento. Nella notte tra venerdì e sabato, la pietra era già stata sfregiata, dipinta con vernice nera. A ripulirla e a chiedere l'intervento della Polizia, la figlia Ornella Coen. Attorno alla quale la politica e la società civile si sono immediatamente strette, sino all'idea di un gesto simbolico forte, la catena umana di domani.

Signora Coen, cosa ne pensa della reazione di Milano allo sfregio della pietra di suo padre?

Sono veramente contenta che la gente abbia avuto questa reazione davvero ampia. E' importante che cada il velo di indifferenza. Questa è una mobilitazione che nasce soprattutto dalle persone, prima che dalla politica. Ed ha ricevuto adesioni da ogni parte

Che cosa si attende dalla giornata di domani?

Sarà un gesto di affetto ed un momento di testimonianza, nei confronti dei sei milioni di ebrei periti nei campi di concentramento e di tutte le altre vittime

Enrico Mentana ieri ha definito "misero" il destino dell'Italia, costretta a "ricordare per legge quello che non avrebbe mai dovuto dimenticare. E invece lo ha dimenticato subito"

Condivido le parole di Mentana. La Giornata della Memoria non deve essere vissuta come un semplice rituale

"Nessuno tocchi le pietre della memoria": il manifesto dell'evento



"Forgetting Auschwitz, remembering Auschwitz", il video-progetto per Nedo Fiano

E tra le varie manifestazioni ed iniziative di questi giorni, di grande impatto è il video "Forgetting Auschwitz, remembering Auschwitz" che promuove l'iniziativa legata al sito a5405.com realizzato da associazione Figli della Shoah e Fondazione Cdec. Il mome del sito rimanda al numero che fu assegnato nel campo di concentramento a Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz ancora in vita. Dopo una vita trascorsa a fare testimonianza di quanto accaduto, il padre del deputato Pd milanese Emanuele Fiano, nato nel 1925, ha iniziato a dimenticare: la sua memoria non funziona più.

Un beffardo paradosso, contro il quale l'iniziativa propone di coinvolgere e sensibilizzare e soprattutto di tenere viva la memoria. Come? Pubblicando sul sito centinaia di video di persone che interpretano e leggono i ricordi di Nedo in prima persona. Hanno aderito testimonial noti come Gad Lerner, Moni Ovadia, Ludovico Einaudi, ma anche tanti semplici cittadini, semplicemente registrandosi sul sito.