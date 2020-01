"Giornata della Memoria? Mein Kampf in vendita in Duomo"

Mein Kampf e Mein Leben con la foto dell'autore Adolf Hitler e l'immagine di una grande svastica in vendita liberamente sotto il Duomo! Vedere quei testi e quelle immagini a Milano, in particolare a 2 settimane dalla Giornata della Memoria e davanti la Cattedrale, fa venire i brividi pensando a quanto indicibile Male è stato generato, a quanta Vita è stata cancellata...": la denuncia, con tanto di foto in cui si vedono alcuni esemplari del libro di Hitler in vendita su una bancarella che affaccia sul Duomo di Milano, giunge dalla pagina facebook del consigliere regionale Manfredi Palmeri. Che aggiunge: "Nel 2016 alle elezioni fu tema strumentalizzato contro i candidati di Centrodestra... alcuni peraltro ebrei o figli di ebrei o sposati con ebrei o genitori di ebrei/di figli con nomi dichiaratamente ebraici! Nel 2020 la sinistra al governo cittadino e nazionale nulla dice sul fatto che vengano venduti così (come peraltro lo sono nella vicina Mondadori o... alla stessa Feltrinelli! Pure online...)?"