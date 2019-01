Giornata della Memoria, Milano ricorda vittime dell'Hotel Regina

Nella Giornata delle Memoria, Milano non dimentica le vittime dell'ex hotel Regina, luogo dove i prigionieri venivano uccisi, torturati o mandati nei lager.

Per ricordare gli orrori del nazi-fascismo, sono state deposte delle corone davanti all'ex albergo Regina, che dal 1943 divenne il quartiere generale delle SS naziste e della Gestapo. Una targa ricorda le vittime che hanno dovuto subire attroci torture nel pieno centro di Milano, dove i prigionieri venivano uccisi, torturati o mandati nei campi di sterminio.

"Milano ricorda e dice no a ogni forma di razzismo e intolleranza in un momento in cui le violenze si ripropongono in Italia e in Europa", ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertole.

Sono passati "74 anni dalla liberazione dei lager nazisti ma siamo ancora di fronte a una pericolosa deriva razzista e xenofoba - ha concluso il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati -. L'antisemitismo e' vivo in Europa e si manifesta in modo sempre piu' preoccupante, anche in Italia".