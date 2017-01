Giornata della memoria: a Milano verranno poste 6 'Pietre di inciampo'



UN ANNO DI INIZIATIOVE - "Milano e' memoria". E' questo il titolo dell'iniziativa con cui il Comune, nel corso del 2017, ricordera' il proprio impegno antinazista e antifascista, contro violenze e soprusi, a partire dal valore principale su cui si fonda la citta', medaglia d'oro alla Resistenza: la memoria. "'Milano e' memoria' intende essere una piattaforma in cui confluiranno tutti gli appuntamenti organizzati in citta' sul tema", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala presentando questa mattina il progetto a Palazzo Marino, insieme alla presidente del Comitato milanese di "Pietre di Inciampo" Liliana Segre. Ha aperto l'incontro una lettura dell'attrice Franca Nuti. "Il ricordo delle battaglie combattute dai nostri partigiani e le vittime innocenti della violenza che hanno colpito la nostra citta' e il nostro Paese in ogni tempo - ha aggiunto il Sindaco - non vanno ne' taciute ne' dimenticate. La memoria e' una sorgente viva, che va alimentata. E lo si puo' fare solo promuovendo occasioni di incontro e di approfondimento, aprendo al pubblico iniziative che permettano anche ai piu' giovani di conoscere il passato, cio' che siamo stati e le vite di chi si e' battuto per garantire democrazia, liberta' e giustizia a tutti noi.



'Milano è memoria' vuole essere uno strumento attraverso cui veicolare i grandi valori sui quali si fonda la nostra citta'. Perche', al di la' di ogni demagogia, senza memoria non c'e' futuro". Il calendario degli eventi che comporranno il palinsesto di "Milano e' memoria" si articolera' attorno a quattro date-simbolo: 27 gennaio: Giorno della Memoria; 25 aprile: Festa della Liberazione; 9 maggio: Giorno della memoria delle vittime del terrorismo; 12 dicembre: Anniversario della strage di Piazza Fontana.



"PIETRE DI INCIAMPO" - Saranno installate a Milano il 19 gennaio le sei 'Pietre di inciampo', i sampietrini in ottone per ricordare le vittime dei nazifascisti, come gia' fatto in altre citta' italiane ed europee. Finora in tutta Europa sono oltre 50 mila quelle gia' collocate che riportano nome, anno di nascita, giorno e luogo della deportazione e data di morte delle vittime. La collocazione rientra nelle iniziative 'Milano e' memoria', organizzata da Comune e Comitato milanese 'Pietre di inciampo'. Una serie di eventi che non si fermeranno alla data simbolo del 27 gennaio, Giornata della memoria. La prima delle sei 'Pietre di inciampo' di Milano sara' installata il 19 gennaio sotto la casa di Alberto Segre in corso Magenta 55, come ha spiegato sua figlia Liliana ricordando la deportazione sua e del padre, e la morte nel campo di concentramento di Auschwitz. Le pietre ricordano le vittime ebree ma anche i dissidenti politici che hanno lottato contro la dittatura. Insieme al Alberto Segre saranno ricordati a Milano Gianluigi Banfi, Adele Basevi Lombroso, Dante Coen, Melchiorre De Giuli, Giuseppe Lenzi.