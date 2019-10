Giornata Mondiale del Cuore, Lifebrain partecipa alla Cardio Race

Ogni anno sono più di 4 milioni in Europa le vittime di malattie cardiovascolari, in particolare malattie cardiache coronariche e ictus. Un dato particolarmente allarmante se calato nello scenario italiano, dove ogni anno 1000 ragazzi e ragazze under 35 perdono la vita a causa di queste patologie, di cui ben 1 su 4 nel Lazio. Sono numerosi i fattori che possono influire, tra cui il fumo, una dieta scorretta, una vita sedentaria e il consumo eccessivo di alcolici. Occorre dunque restare attivi, anzi, correre: per questi motivi Lifebrain, eccellenza nella medicina di laboratorio con oltre 290 centri d’analisi in Italia, ha partecipato alla IV edizione di Cardio Race di Roma, una corsa podistica non competitiva abbinata ad un Convegno medico scientifico dedicato alla prevenzione cardiovascolare. La Cardio Race si è svolta in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il 29 settembre.

L’evento podistico è stato preceduto da una giornata informativa sulle tematiche cardio vascolari con l’installazione di un Villaggio Cardio Race, allestito in Piazza Gentile da Fabriano. Presso lo stand Lifebrain presente nel Villaggio è stato possibile eseguire una misurazione gratuita della pressione, del peso, della circonferenza addominale e della glicemia per calcolare il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari. È stato inoltre possibile compilare sulla base di questi dati un questionario che mette in relazione il grado di sovrappeso /obesità con il rischio cardiovascolare e la pressione sanguigna con il rischio ipertensivo. Nel corso della giornata, si sono registrati oltre 3.000 visitatori.

Il Convegno

Il giorno prima della corsa, sabato 28 settembre, si è inoltre tenuto il CONVEGNO GIORNATA MONDIALE DEL CUORE: MODELLI DI PREVENZIONE E CURA. Il prof. Roberto Colombo, il Coordinatore Scientifico del Gruppo Lifebrain, ha partecipato come relatore al Convegno intervenendo nel corso del panel “PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: BACCO TABACCO E VENERE”. In un intervento dal titolo “L’analisi genetica e biochimica integrata per il rischio cardiovascolare: proposta innovativa di nuovi percorsi”, il dott. Colombo ha descritto nel dettaglio il contributo dell’analisi genetica alla prevenzione delle patologie cardiovascolari: conoscere il possibile rischio di avere, per esempio, livelli elevati di omocisteina ematica o di soffrire di ipertensione può essere utile in chiave diagnostica.

La Corsa

Partendo da Piazza gentile da Fabrino, la race podistica ha visto la partecipazione di oltre 1.500 iscritti, impiegati su distanze variabili (5, 10 e 16 km). Per la prima volta, alla race hanno partecipato alcuni dipendenti di Lifebrain impiegati nel Lazio, dove Lifebrain conta 45 centri d’analisi. Tra i partecipanti del team Lifebrain, segnaliamo l’ottima prestazione di Christopher Massa del Laboratorio Analisi Salus di Ladispoli: 27:38,5 su 5,5km di corsa.