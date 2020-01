Giorni da incubo al tribunale: ingressi ko e lunghe code

Settimana di disagi al tribunale di Milano: tutto a causa di un guasto tecnico che martedì ha mandando in tilt alcuni degli ingressi, quelli in corso di Porta Vittoria e di via Manara. Disponibili solo le entrate di via Freguglia e via San Barnaba, alle quali si registrano da giorni lunghe code. Motivi "tecnici" alla base del guasto, per il quale martedì sono intervenuti, pare senza successo, anche i vigili del fuoco.