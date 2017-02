Giorno del Ricordo alla Palazzina Liberty: il Comune revoca l'autorizzazione

Palazzina Liberty Milano

Il Comune di Milano revoca l'utilizzo della Palazzina Liberty per l'evento del 13 febbraio legato al Giorno del Ricordo

Con una mail, arrivata in tarda mattinata, il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione al Municipio 4, di utilizzare la Palazzina Liberty per l'evento in programma il prossimo 13 febbraio, per ricordare il dramma delle vittime delle foibe. Un appuntamento che aveva provocato non poche polemiche e perplessita' di quanti, tra cui Sinistra per l'Italia e lo stesso sindaco Giuseppe Sala, criticavano la partecipazione alla serata di persone legate a organizzazioni neofasciste come Federico Goglio, cantante conosciuto con il nome d'arte di Knoll.

A spiegare come sono andati i fatti e' il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, che oggi ha ricevuto la mail del "direttore dell'Area Spettacoli del Comune di Milano, nella quale si diceva che non era stata rispettata la corretta procedura per chiedere l'autorizzazione dell'uso della palazzina Liberty". "Si tratta di problemi strettamente amministrativi, anche se e' curioso accada questo dopo le polemiche che ci sono state - aggiunge - . Detto questo, ho chiesto una verifica ai nostri uffici, e mi hanno risposto che e' stata eseguita sempre la solita prassi utilizzata in questi casi. Per noi la prassi e' quella corretta". "Trovo quanto meno curioso - prosegue Bassi -, che tale diniego arrivi proprio in occasione dell'evento che celebra il ricordo del dramma delle Foibe. Su questa serata, si è aperto un certo dibattito, sul quale anche la massima autorità

cittadina - il sindaco - ha espresso le sue valutazioni, ma non ha mai affermato che non si potesse tenere nel luogo scelto. Noi abbiamo sempre rispettato le procedure e rispettiamo le regole, lo faremo anche questa volta. Riteniamo comunque giusto e sacrosanto dare vita a un momento di riflessione in occasione della giornata dedicata alla memoria del dramma patito dalle popolazioni giuliane, fiumane, istriane e dalmate. Che a questo punto, visti i tempi strettissimi, cercheremo di organizzare in un'altra location, forse nell'Aula consigliare del Municipio 4, rivedendo il programma in base alle possibilità del luogo".

Revoca dell'uso della Palazzina Liberty, forti reazioni a destra: "Sala è un vero dittatore"

Alessandro De Chirico, vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, commenta: "Trovo vergognoso che il sindaco Sala vieti un convegno per approfondire il tema delle foibe organizzato dal Municipio 4 nella Palazzina Liberty. Ancora una volta il Giorno del Ricordo viene strumentalizzato da chi vuole negare la storia di fronte a un crimine perpetrato da un regime comunista, in questo caso del sanguinario Tito. Il primo cittadino perde la faccia per accreditarsi agli occhi dell'ultrasinistra anti liberale. Più che un democratico sembrerebbe un vero e proprio dittatore". Riccardo De Corato, Fratelli d'Italia, afferma: "Sala ha ritirato la possibilità di usare la Palazzina Liberty per onorare il Giorno del Ricordo. Vergogna! Municipio 4 aveva organizzato un evento in onore di esuli e infoibati, ma il centrosinistra e l'Anpi lo hanno fermato. L'amministrazione è allo sbando, in mano alla sinistra che ancora vuole ostacolare il Giorno del Ricordo".

Con un comunicato prende posizione anche Libertà e Azione, che denuncia: "C'è chi ancora pretende di negare spazi, c'è chi ci vorrebbe imporre di dimenticare. A fare questo non sono solo associazioni che paventano ideali di libertà e che addirittura organizzano conferenze negazioniste sul dramma degli infoibati, ma bensì sono le stesse istituzioni della città di Milano a farlo negando spazi con la scusa di assurdi cavilli legali".