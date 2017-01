Giorno della Memoria: a Malpensa “Memorie di una Storia fatta di storie”

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Attraverso immagini e brevissimi testi, la Mostra “27 Gennaio: Memorie di una Storia fatta di storie” vuole offrire spunti di riflessione sulla quotidianità che portò a dividere il mondo in uguali e “diversi”, incolpando questi ultimi per il fatto di esistere o di pensare. Immagini di vita quotidiana, rappresentata da testi di legge, da documenti che riguardavano la propaganda razzista nella vita quotidiana e da oggetti dei deportati (privati o visibili oggi nei musei dei Lager) “parleranno” ai viaggiatori di una realtà lontana nel tempo, ma sempre viva nella memoria. La mostra non propone un viaggio nei luoghi della memoria, ma vuole fare memoria delle persone che un tempo vennero costrette a viaggiare per ignota destinazione. All’incontro, in programma mercoledì 25 gennaio alle ore 13, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, (Atrio Stazione Ferroviaria Terminal 1 Piano 1), interverranno: Andrea Bienati, curatore e docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni e dei Genocidi, presso l’ISSR di Milano. Pietro Modiano, Presidente Sea.