Giovane scomparso nel Milanese: aperto fascicolo per omicidio

E' stato aperto un fascicolo per omicidio relativamente al caso di Stefano Marinoni, il 22enne scomparso il 4 luglio e ritrovato quadro giorni fa tra Rho e Arese ai piedi di un traliccio dell'alta tensione. Nel pomeriggio di oggi il pm Mauro Clerici, ha acquisito gli elementi relativi alla morte del ragazzo aperto un fascicolo contro ignoti. Il caso assume sempre di piu' i contorno di un giallo, dopo che ieri l'autopsia non aveva fornito elementi "utili e determinanti in merito al decesso". Il giovane, infatti, originario di Baranzate, altro comune dell'hinterland nord di Milano, era stato trovato lontano da casa, in una zona di campagna, dopo una settimana dall'ultima volta che era stato visto dai familiari. I carabinieri di Rho hanno sentito alcuni testimoni e stanno cercando di capire per quanto tempo l'auto del giovane sia rimasta parcheggiata ad Arese prima di essere ritrovata dalla polizia locale, non lontano dal corpo, che era gia' in stato di decomposizione.