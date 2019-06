Giovane trovato senza vita nei pressi della linea ferrovia nel Lodigiano

Un ragazzo e' stato ritrovato privo di vita questa mattina nei pressi dei binari della linea Milano-Piacenza, all'altezza di cascina Garibolda, nel comune di Tavazzano con Villavesco (LODI). La polizia ferroviaria sta cercando di ricostruire le cause del decesso. In corso accertamenti per identificare la vittima. Ritardi nella circolazione ferroviaria, ma la situazione si sta normalizzando.