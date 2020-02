Giovani Pd, a rischio il convegno su Craxi: "Troppe strumentalizzazioni"

Il convegno sulla figura di Bettino Craxi, organizzato dai Giovani del Pd milanese, "è stato strumentalizzato" perché "non volevamo fare un apologia, ma sentire pareri diversi e confrontarci con personaggi che hanno vissuto quella stagione". A dirlo all'AGI è il segretario metropolitano dei Giovani democratici, Paolo Romano. Adesso quel convegno, inizialmente previsto il 22 febbraio all'Umanitaria di Milano, rischia di non svolgersi e comunque non sarà in quella data e in quel luogo, a causa di più di un mal pancia manifestatosi all'interno del Pd.

"Il dibattito sui media - sottolinea Romano - e' stato molto ombelicale e ha strumentalizzato il convegno, che non e' un apologia del craxismo. L'obiettivo sara' organizzarlo in una data e in un luogo diverso, magari ai primi di marzo. Vogliamo vedere se si riesce ad organizzare un convegno super-partes, con varie voci sia pro che contro, altrimenti credo che lo annulleremo". Per i Giovani dem milanesi, spiega Romano, "la questione etica e giudiziaria che riguarda Craxi non e' in discussione, ma l'idea dell'incontro e' di valutare le proposte politiche di quel periodo, se si puo' imparare qualcosa. Vogliamo capire se alcune idee di Craxi siano utili o meno al dibattito di oggi". Invece, conclude il segretario, "siamo molto delusi dal dibattito sui media, dove e' stata strumentalizzato il nostro convegno"