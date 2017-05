Giovanni Gorno Tempini accoglie Barack Obama a Fiera Milano

Il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Gorno Tempini, (primo a destra nella foto), ha accolto questa mattina a Fieramilano l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barak Obama, giunto a Milano in occasione del suo intervento all’interno del Seeds&Chips Global Food Innovation Summit. L’evento si sta svolgendo nel quartiere fieristico milanese in contemporanea a Tuttofood, la fiera internazionale del B2B dedicata al food&beverage organizzata da Fiera Milano SpA. Per Barak Obama si tratta del primo appuntamento pubblico all’estero da quando ha lasciato la Casa Bianca a metà gennaio scorso.



Seeds&Chips è uno degli eventi di riferimento a livello mondiale nel campo della Food Innovation. Una vetrina d’eccezione interamente dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il mondo.



Barak Obama ha parlato davanti a una platea di 3500 persone tra cui i massimi rappresentanti delle istituzioni politiche, economiche e culturali del nostro Paese.