Giovedì lo sciopero degli aerei. Sea: disagi a Linate e Malpensa



Domani lo sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, del settore del trasporto aereo che riguarda Alitalia, le aziende di gestione aeroportuale e di handling, il personale di terra delle compagnie aeree straniere ci sarà. E' sfumato nella nottata di ieri l'ultimo tentativo della compagnia di far rientrare l'agitazione con la convocazione di un tavolo di confronto ad Assaereo. I sindacati infatti hanno deciso di disertare l'incontro, ritenendo che non ci fossero le basi per una trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro che è scaduto il 31 dicembre scorso. L'azienda, lamentano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, dal primo marzo, ha intenzione di applicare un Regolamento aziendale, al posto del contratto scaduto, facendo decadere anche gli scatti di anzianità. Tutto ciò viene giudicato dai sindacati un atto unilaterale senza precedenti, che deve essere del tutto azzerato prima di far partire qualsiasi trattativa. Per questo, le categorie dei lavoratori hanno chiesto che il confronto riparta in sede governativa.

Sea fornirà informazioni sull'operatività degli aeroporti di Linate e malpensa in tempo reale sul proprio canale twitter @MiAirports e sui siti degli aeroporti www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com. A disposizione dei passeggeri anche il call center SEA allo 02.232323.