Gira per Samarate (VA) con una balestra carica. Fermato uomo 50enne

I carabinieri hanno denunciato un 50enne, disoccupato con dei precedenti, che la notte scorsa in piazza monsignor Angelo Mantega a Samarate (VA) si aggirava per la cittadina impugnando una grossa balestra armata di freccia. Una volta fermato dalle forze dell'ordine, l'uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni sul fatto che fosse armato. L'arma, lunga 50 centimetri e con una freccia artigianale di 20 centimetri, è sotto sequestro.