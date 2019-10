Giro d'Italia 2020, Lombardia protagonista e arrivo a Milano

Giro d'Italia, Lombardia protagonista e arrivo a Milano

Presentata l'edizione 2020 del Giro d'Italia, con partenza a Budapest il 9 maggio e arrivo a Milano il 31. Si tratta dell'edizione numero 103, che prevede 3 tappe a cronometro, sei pianeggianti, sette di media difficolta' e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. Il Passo dello Stelvio sara' la Cima Coppi.

Così il sindaco di Milano Beppe Sala : "Sono felicissimo per il ritorno del Giro d'Italia a Milano nel 2020. Oltre che per motivi storici, visto che il primo Giro parti' e arrivo' a Milano, il Giro e' importante per il turismo, ma anche perche' a Milano sempre piu' persone girano in bicicletta. Noi dovremo sistemare le strade e lo faremo. Speriamo che la crono finale sia decisiva come lo fu nel 2017 per la vittoria di Dumoulin".