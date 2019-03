Giro d'Italia, Courmayeur Skyway Monte Bianco: tappa valdostana il 25 maggio

Una tappa interamente valdostana per il Giro d'Italia, quella del 25 maggio tra Saint-Vincent - Courmayeur Skyway Monte Bianco. Grazie all’intenso lavoro del Comune di Courmayeur in sinergia con Skyway, Assessorato Regionale al Turismo e gli altri partner coinvolti in questi mesi, si è potuto portare il Giro d’Italia tra le vette della Valle D’Aosta.

“Courmayeur e il Monte Bianco si coloreranno di rosa per accogliere il Giro d’Italia – dichiara il Sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi – in questa tappa interamente valdostana gli atleti coinvolti affronteranno un percorso impegnativo, non facile, ma potranno godere dell’unicità e bellezza del nostro territorio e di quei panorami che le nostre montagne sanno regalare. Siamo orgogliosi e felici di questa occasione che ci viene offerta e che ci vede al lavoro da mesi. I tanti campioni che si sfideranno per tagliare per primi il traguardo ai piedi di Skyway Monte Bianco, gioiello unico al mondo e orgoglio di Courmayeur, permetteranno, grazie alla grande macchina mediatica che accompagna la kermesse, di presentare la Valle di sua maestà il Monte Bianco a milioni di appassionati di ciclismo diventando un’occasione di promozione turistica unica. Tanta fatica sarà nelle gambe dei campioni su due ruote, fatica paragonabile a quella di chi sale a conquistare la vetta, una vetta, in questo caso, di trionfo rosa!”.

Oltre alla località stessa, per la tappa del Giro, un ruolo importante sarà ricoperto proprio da Skyway, “L’arrivo del giro d’Italia ai piedi della montagna più alta d’Italia ha non solo un valore sportivo e turistico, ma ha anche un forte carattere comunicativo e sociale - aggiunge Federica Bieller, presidente Skyway - Un evento di questa portata rafforza l’attrattiva turistica della Valle del Monte Bianco e la posiziona quale meta seducente per un target di turisti che nella nostra regione ha ancora grandi potenzialità di crescita: i bikers. Il valore aggiunto di questo evento non è solo quello della partecipazione diretta del pubblico all’evento, ma anche la partecipazione digitale e social. Siamo orgogliosi che, per la prima volta, la tappa porterà il nome di una funivia, Courmayeur Skyway Monte Bianco. Per l’occasione la funivia si è tinta di rosa”.

La passione per la bici non si esaurisce con il Giro, ma prosegue nel palinsesto estivo di eventi organizzati a Courmayeur tra giugno e settembre con il MTB EVENT - weekend di competizioni che radunerà a Dolonne centinaia di appassionati, La Mont Blanc: La Grandfondo sul tetto d’Europa - maratona ciclistica che si snoda tra i paesaggi della Valdigne e che vede al centro la celebre salita al Colle San Carlo, protagonista anche di questa tappa del Giro d’Italia.

D’estate, si può beneficiare dell’aria pulita di montagna pedalando nelle diverse valli che circondano Courmayeur unendo alla passione per la bici anche quella per il cross country, attraverso sentieri immersi nel verde, alla scoperta della natura e dei rifugi che donano ristoro in Val Ferret e in Val Veny, tra dislivelli e percorsi panoramici con vista sui ghiacciai. Ma a Courmayeur la passione per le due ruote non si esaurisce in estate, durante l’inverno infatti si può praticare la Fat Bike o E-Fat Bike: una particolare bicicletta dotata di gomme formato XXL che per la loro larghezza permettono alta aderenza al terreno innevato.