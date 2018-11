#Giùlemanidallinformazione: flash mob dei giornalisti per la libertà di stampa



Anche a Milano si e' svolta la protesta, promossa a livello nazionale dalla Fnsi e organizzata dall'Alg, per la liberta' di stampa e contro "le intimidazioni e le violenze verbali del M5s nelle parole di Luigi Di Maio e Alessandro Battista che hanno accusato i lavoratori di essere pennivendoli, sciacalli e puttane". Circa trecento Giornalisti (dati degli organizzatori) dei piu' svariati media e i rappresentanti di tutti gli enti di categoria hanno preso parte al flash-mob vicino alla Prefettura fra via Vivaio e corso Monforte.



"Sono anni che la politica attacca i Giornalisti ma sono mesi in cui e' sistematica l'ingiuria, il dileggio e la minaccia nei confronti di chi si occupa professionalmente di informazione - ha detto Paolo Perucchini, presidente dell'Associazione lombarda dei Giornalisti (Alg) -. L'informazione libera spaventa chi vuole controllare con il pensiero unico il Paese. A rischio sono il valore della democrazia e la liberta' dei cittadini". Fra i presenti anche Anna Del Freo, segretario generale aggiunto della Fnsi, Cesare Giuzzi e Fabrizio Cassinelli del Gruppo Cronisti, Alessandro Galimberti presidente dell'Ordine lombardo, e molti componenti di cdr di testate. "Controllando i finanziamenti all'editoria e potendo decidere di intervenire o meno in un settore in crisi gli esponenti del Governo possono 'punire' i media a loro non vicini, cosa spesso minacciata dal M5s", e' stato denunciato da molti Giornalisti che hanno preso parte all'iniziativa.