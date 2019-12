Giunta, capogruppo Pd Barberis: "E' scelta politica, nessuna polemica"

Filippo Barberis non è offeso e non fa polemiche. E lo dichiara rispondendo a due domande di Affaritaliani.it Milano: "Non mi sento scavalcato perché non lo sono stato. Non è una scelta personale ma politica. Diciamo che gli assessori politici sono tutti del Partito Democratico, e che dunque il sindaco ha fatto una scelta di allargamento a un soggetto politico, Milano Progressista, che non aveva rappresentanza all'interno della giunta". E ancora: "Non voglio fare nessun tipo di polemica anche perché non si è preferita un'altra persona a me, ma si è fatto un ragionamento politico radicalmente differente. Che si può condividere, oppure no. Ma è chiaro che il sindaco abbia voluto incrociare la competenza di Paolo Limonta, la necessità di coprire alla sinistra del Pd e quella di rappresentare una forza non rappresentata in giunta. Conosco Paolo e il suo vallore e gli faccio gli auguri per questa nuova avventura amministrativa".

