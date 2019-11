Giustizia: morto Giuseppe Airò, giudicò 'sistema Sesto'

Monza e' in lutto per la morte del giudice Giuseppe Airo', 67 anni, presidente della Corte d'Assise e vicario alla presidenza del Tribunale di Monza. Airo' e' morto oggi dopo una lunga malattia. Arrivato a Monza dai primi anni '80, Airo' ha guidato la Corte nel processo ai vertici Icmesa e Givaudan per il disastro della diossina di Seveso del 1976. Non solo. Tra i casi seguiti anche il sequestro e l'omicidio di Adelmo Fossati nel 1980 e quello sul sistema Sesto che aveva visto indagato l'ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati