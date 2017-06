Gli ambientalisti d’accatto del Comune. Lo spillino di Mario Rossi

Una volta era la politica. Ora in consiglio comunale a palazzo Marino, quando va bene, si pesta l’acqua nel mortaio. Ma questa volta i consiglieri comunali si sono esercitati nell’arte del guastatore. Risultato? Hanno prodotto un ordine del giorno trasversale per rendere la vita ancora più grama ai bottegai. Perché non bastano gli eterni cantieri della M4, i lavori estivi e le alzate d’ingegno dell’Atm che butta per aria le strade cittadine. Tutte iniziative, prive di un qualsiasi coordinamento, che spesso costringono alla chiusura le botteghe. Senza badare all’esercito di accattoni e venditori abusivi che stazionano in tutte le vie dello shopping.

Ora gli aspiranti amministratori, per ingannare le lunghe ore trascorse sui banchi di palazzo Marino hanno votato, quasi all’unanimità (primo firmatario tale Aldo Ugliano, Pd), un ordine del giorno “ecologico” per impedire ai negozi di tenere le porte aperte. E sì, perché a porte aperte si consuma più energia con le lame d’aria, sia col caldo che col freddo. Bravi! Peccato che gli impianti di condizionamento sono tarati proprio per tenere le porte aperte: lo scrivono i manuali di sopravvivenza urbana e quelli di marketing. Davvero unici i nostri consiglieri, risparmiosi ed ambientalisti d’accatto, che buttano nel pozzo nero degli sprechi milionate di euro per inutili piste ciclabili ma ai bottegai vogliono chiudere le porte in faccia.

Mario Rossi