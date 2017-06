Gli arancioni di Pisapia alla Casa della Cultura, con lo sport milanese

L'Officina dello Sport di Campo Progressista alla Casa della Cultura

In vista del 1 luglio, data dell’appuntamento lanciato da Giuliano Pisapia in Piazza Santi Apostoli a Roma, Campo Progressista organizza un evento a Milano, focalizzato sul mondo dello sport.

Alla Casa della Cultura di via Borgogna 3 (MM1 San Babila), l’Officina dello Sport presenta alcune eccellenze dello sport milanese da considerare quali modelli per il progetto nazionale. “Si è molto discusso nelle scorse settimane rispetto alla coesistenza di varie figure di riferimento nell’area del centrosinistra” - commenta Lorenzo Zacchetti, promotore dell’Officina - “E’ molto meglio occuparci di progetti concreti per il futuro del Paese e le Officine rappresentano proprio un piano di confronto che parte dal basso e da esperienze reali”.

Sarà proprio Zacchetti, giornalista e già coordinatore dell’area sport del PD di Milano Metropolitana, a condurre una serata che vede anche la partecipazione di altre persone molto vicine al fondatore di Campo Progressista come Alessandro Capelli, portavoce nazionale del movimento, e Chiara Bisconti, assessora allo sport nella Giunta-Pisapia.

Particolarmente interessante il panel di esponenti del mondo dello sport meneghino. Franz Pinotti e Davide Motta illustreranno l’esperienza della Sanga Basket, che ha recentemente conquistato lo scudetto del baskin, una particolare versione della pallacanestro che permette a disabili anche molto gravi di giocare con i normodotati, senza difficoltà. Sport e disabilità saranno al centro anche dell’intervento di Massimo Magnocavallo, fondatore della Onlus I Supersportivi. Dal suo lavoro con soggetti autistici o affetti da altre gravi patologie sta nascendo un metodo, in corso di validazione, che sul piano empirico ha già fornito risultati sorprendenti.

Beppe Filotico, pilone della Stella Rossa Milano Rugby, parlerà del recente decennale della squadra che ha saputo coniugare passione per lo sport e inclusione, intesa sia come superamento dei limiti individuali (interessante a questo proposito il progetto sul disagio mentale), sia di quelli sociali (con ovvi riferimenti alle attività contro il razzismo e il fascismo).

Gli stessi temi verranno anche dal punto di vista di Daniele De Luca, giornalista e vicepresidente di W il Calcio Milano, associazione che attraverso la disciplina più popolare del mondo promuove la coesione sociale.

Ultimo, ma solo in questo elenco, Marco Riva, consigliere del CONI Lombardia, grazie al quale sarà possibile prendere in esame anche il punto di vista istituzionale. Che è poi il vero fil-rouge di tutta l’iniziativa, che parte da Milano ma guarda alla dimensione nazionale.