Gli Audaci Cantori: "Tienimi la mano" da Après-coup Milano

Torna il 24 ottobre sul piccolo palco di Après-coup Milano, il teatro sperimentale degli Audaci Cantori di Massimiliano Balduzzi. Un ascolto intimo che intende celebrare l’incredibile varietà dell’esperienza umana. Tra il pubblico gli audaci narratori, i cantori, della serata che hanno una unica condizione: raccontare la verità, senza averla prima scritta o memorizzata, e farlo in un tempo che non superi i quindici minuti.

Gli Audaci Cantori di Massimiliano Balduzzi dovranno rispondere ad una domanda: “Chi o che cosa ti ha tenuto la mano mentre guardavi nel vuoto l’attimo prima di lasciarti andare?”

La paura di volare a volte è una benedizione: se non abbiamo ancora messo le ali saltare vorrebbe dire schiantarsi: Altre volte è maledetta, abbiamo le ali ma per fare il primo passo e spiccare il volo ci vogliono il coraggio dei leoni e la fede dei santi.

GLI AUDACI CANTORI è una serata di racconti dal vivo ideata e curata dall’attore e performer Massimiliano Balduzzi per lo Spazio Bistrot di Après-coup. Ispirata agli incontri di storytelling contemporaneo, come The Moth e The Tell di New York, e omaggio al fare filò di un tempo lontano, l’idea è di dare al pubblico la possibilità di ascoltare quattro storie legate da un tema comune, narrate da altrettanti cantori invitati da Massimiliano Balduzzi per l’occasione.

Con GLI AUDACI CANTORI s’intende presentare quattro storie che non siano state precedentemente scritte o memorizzate, ma che siano raccontate dal vivo con quell’immediatezza audace, imprevedibile e imperfetta, che caratterizza la narrazione orale. Ingresso gratuito.

Inoltre,il 20 ottobre, dopo il successo di sabato 6 ottobre tornano le #bollicinenolimits di Après-coup Milano.L'appuntamento è per le 19.00 per la serata Après-coup #completementFou! Dalle ore 19.00 alle 20.00 le bollicine le offre Après-coup e per tutta la serata cocktail a 8 euro. Info e prenotazioni: info@apres-coup.it oppure 02.38243105