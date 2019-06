Gli Obama ospiti a casa Clooney, Laglio blindata si prepara alle presenze vip

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, da venerdì la famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America sarà ospite di George Clooney e della moglie Amal sul lago di Como.

Laglio si prepara dunque alla visita di Barack Obama con moglie e figlie. Sono già iniziati i preparativi per garantire sicurezza ai Clooney e ai loro ospiti. Sempre stando a quanto riporta il Corriere della Sera «Del piano si sta occupando il ministero dell’Interno, che interviene in questi casi per garantire la tutela delle persone e l’ordine pubblico — spiega il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi —. Su questo punto c’è anche la massima riservatezza, le informazioni naturalmente non vengono divulgate».

Per tutelare i Clooney, il sindaco ha da tempo emesso un’ordinanza per tenere alla larga curiosi e paparazzi, con multe per chi si avvicina troppo alla residenza dell'attore. «Verrà chiuso per due giorni, sabato e domenica, il parcheggio sul retro di Villa Oleandra, perché dovrà essere messo a disposizione delle auto del servizio di sicurezza. Sul territorio e anche sul lago saranno in servizio numerosi uomini e mezzi delle forze dell’ordine», spiga il primo cittadino, si legge sul Corriere.