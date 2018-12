Gli orfani di Pisapia tentati dall'opzione Zingaretti. Inside

di Fabio Massa

Li hanno chiamati "gli orfani". Sono i cinque esponenti ex di Sinistra per Milano (dalla quale poi si sono staccati) e oggi nel gruppo denominato Milano Progressista. Pisapiani doc, dal ritiro del leader hanno avuto un danno enorme. Però adesso, secondo rumors non confermati di Affaritaliani.it Milano, Anita Pirovano, Emmanuel Conte, David Gentili, Paolo Limonta e Natascia Tosoni, potrebbero avere una possibile strategia per i prossimi mesi. Entrare nel gioco delle primarie del Partito Democratico (senza entrare nel Pd), magari con una sigla denominata Sinistra per Zingaretti. Interrogata sulla possibilità di entrare nel Pd da Affaritaliani.it Milano, Anita Pirovano non conferma affatto: "Non possiamo rientrare tra i Dem perché non siamo mai stati del Pd". Tuttavia, pare che qualcuno al progetto di partecipare alle primarie ci stia pensando con grande intensità. Certo, è un progetto che presenta degli inconvenienti. Il primo? Se non vince Zingaretti si torna al punto di prima. Il secondo, più contingente: il rischio è di finire schiacciati nell'ombra di Pierfrancesco Majorino, di gran lunga l'esponente zingarettiano più visibile sotto la Madonnina e non solo. Insomma, un percorso complicato. Ma di questi tempi già solo avere una prospettiva di percorso pare una gran cosa.

