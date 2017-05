Gli Orlandiani dopo le primarie: "Preoccupati: troppi pochi giovani al voto"

"In due seggi della zona Vigentino (uno quartiere Fatima con una prevalenza di ceto medio, l'altro quartiere Morivione Ripamonti con ceto medio e una maggiore presenza di strati popolari) dove hanno votato 800 persone, la percentuale degli ultra-sessantenni supera il 70% ( Fatima 73,4%) Ripamonti 68,7%", dichiara Natascia Tosoni, Segretaria del Circolo PD Vigentino. "Mentre sotto i 30 anni hanno votato solo il 4,2% (Fatima) 7,8% (Ripamonti), tra 31 e 45 anni 5,4% (Fatima) 9,3% (Riapamonti), tra 46 e 60 anni 17% (Fatima) 14,2% (Ripamonti)".



"La novità di questi dati non è solo la conferma del voto giovanile, già ben chiara nel referendum del 4 dicembre, ma la scarsa partecipazione al voto delle altre fasce di età intermedie e l'enorme balzo degli ultra 60enni. Se questo è il quadro dei partecipanti al voto c'è molto materiale su cui riflettere e su come vengono recepiti sul territorio i messaggi del PD. Stratificazione sociale e fasce di età un binomio di analisi che devono procedere assieme alla proposta politica e programmatica locale e nazionale del PD", sottolinea Natascia Tosoni.