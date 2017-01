Golf Club Monticello, due inchieste: il caso di Affari arriva in Procura

Golf Club Monticello

di Fabio Massa

Vi ricordate il caso del Golf Club di Monticello? Quello sollevato da Affaritaliani.it Milano, nel quale c'erano di mezzo vip, un morto, un buco milionario e chissà che altro. Adesso emergono nuovi dettagli. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, provincia nella quale ha sede il Golf, la Procura ha aperto una inchiesta per chiarire le cause della morte di Marco Vercelloni, deceduto a 52 anni per colpa di un infarto. Non ci sarebbe molto da dire, è stata una semplice disgrazia, se non fosse che Vercelloni ha lasciato un buco nelle casse del Golf Club di Monticello di un milione e 100mila euro. Questa seconda evenienza, sempre secondo quanto riporta La Provincia, avrebbe fatto aprire un altro fascicolo d'indagine per capire dove sarebbero finiti i soldi del Golf Club, al quale sono iscritti nomi eccellenti e che adesso ha incaricato la società di revisione contabile Ernst&Young Forensic di effettuare una indagine che poi - ha confermato il presidente del consiglio di amministrazione di Monticello Marco Polli - "verrà messa a disposizione della Procura".

@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it