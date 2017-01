Golf People Club Magazine, accordo con il Gruppo Industriale Maio

Ancora un successo per Golf People Club Magazine, sistema editoriale integrato e convergente del golf italiano oltre che punto di riferimento nazionale per gli operatori mondiali del settore, con un vertice direttivo espressione di ben 13 nazionalità diverse.

Con una diffusione di oltre 250.000 copie tra la versione digitale e cartacea conferma la leadership nel proprio segmento di mercato, Golf - Lifestyle & Business. Non a caso nei giorni scorsi ha siglato un accordo di partnership strategica con il Gruppo Industriale Maio, attivo in Italia e a livello internazionale con oltre 200 dipendenti, un fatturato consolidato stimato in diverse centinaia di milioni di euro e la leadership nel settore dei servizi ambientali e delle discariche.



Stefano Masullo, direttore responsabile Golf People Club Magazine , nonché nome noto ed attivo da 30 anni nel settore finanziario italiano, ha condotto in prima persona la trattativa nei confronti della controparte rappresentata da Guglielmo Maio, amministratore delegato, nonché rappresentante della seconda generazione dell’ omonimo gruppo industriale, che si è conclusa con una ampia soddisfazione da ambo le parti. Michele La Scala, direttore dello Sviluppo Estero del Gruppo Industriale Maio ha svolto un fondamentale ruolo di collegamento al fine del raggiungimento di tale accordo.



Il Gruppo Industriale Maio, con tale operazione, entra di fatto nella compagine sociale della rivista , apportando risorse umane ed economiche, utilizzando, di contro , tutto il patrimonio di conoscenze e competenze vantate dai vertici della struttura editoriale nelle specifiche aree della finanza e del marketing, di cui beneficeranno tutte le società controllate e collegate.



Golf People Club Magazine a partire dalla stagione 2018–2019 progetterà e realizzerà un prestigioso ed esclusivo circuito golfistico che diffonderà il nome del Gruppo Industriale Maio in Italia ed all’estero, avendo anche finalità filantropiche. Nell'ambito di queste importanti novità verranno anche selezionati 2–3 giovani emergenti golfisti professionisti che diverranno il portabandiera ufficiale della struttura imprenditoriale nata dall'accordo tra Golf People Club Magazine e il Gruppo Industriale Maio.