Golosaria 2019: occasione per rilanciare l’enogastronomia dei territori

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Presentata oggi in Regione Lombardia l'edizione 2019 di Golosaria in programma dal 26 al 28 ottobre al MiCo FieraMilanoCity. All'evento, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia, sono intervenuti gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione, Sistemi verdi) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico). Il tema della manifestazione e' 'Il cibo che ci cambia'.

Sono oltre 300 i produttori food, 100 le cantine, 20 le cucine di strada che animeranno l'iniziativa il cui programma e' ricco di avvenimenti. Due grandi zone tematiche: una dedicata agli espositori, suddivisi in Food e Wine, e una agli Eventi. L'area Food, quella piu' grande ospitata al Level 0, raccoglie i produttori di 'Cose buone', la 'Cucina di strada' e l'area del 'Bere miscelato'

"Un ringraziamento agli organizzatori, - ha spiegato Mattinzoli - perche' questa manifestazione mette in risalto un dato: la qualita'. Se il nostro settore enogastronomico e' un'eccellenza nel mondo lo si deve alla creativita', alla professionalita' degli operatori e ai prodotti. Per l'edizione in corso Golosaria ha ottenuto un contributo di 35.000 euro sul bando fiere 2019 con un progetto dal tema 'Il cibo che cambia', centrato su un'attivita' educativa proprio della qualita' dell'alimentazione: la stagionalita' degli alimenti, l'educazione alimentare dei bambini, il rapporto cibo-salute. "Il progetto - ha concluso Mattinzoli - si completa con l'adozione di alcuni applicativi software per la gestione di visitatori e espositori e la formazione del personale al loro uso. Tradizione e innovazione per noi sono il connubio vincente". "La Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore regionale Fabio Rolfi - fara' un focus sull'agricoltura di montagna, sulla biodiversita' del nostro ambiente e sull'innovazione delle aziende agricole. Milano e' la vetrina sul mondo delle eccellenze lombarde e Golosaria e' un'occasione straordinaria per far conoscere i prodotti della Lombardia".

"Il tema di quest'anno - ha aggiunto Rolfi - coincide in pieno con la filosofia che la Regione sta seguendo in ambito agroalimentare: avere lo sguardo rivolto al futuro per valorizzare sempre di piu' la sicurezza alimentare dei prodotti lombardi, per garantire la sostenibilita' dei cicli produttivi, sempre piu' richiesta dai consumatori, e per una chiarezza comunicativa che sappia informare bene i cittadini. Il cibo sano ha un forte impatto sul benessere delle persone. Vogliamo che i lombardi siano sempre piu' consapevoli di questa realta'".

Questa edizione di Golosaria, evento creato da Paolo Massobrio e Marco Gatti, sara' la piu' social di sempre che trovera' perno sul tema centrale: il team di Rushnet e Vinbacco curera' la comunicazione digitale. Le aree dedicate agli eventi nell'evento sono: l'Agora', il teatro dove si svolgono i talk principali e vengono consegnati premi e riconoscimenti; il palco Show cooking con un fitto programma di degustazioni e il palco dedicato alla Mixology. Al piano superiore invece sono concentrate le Cantine selezionate dal Premio Top Hundred e l'area eventi di Wine Tasting.