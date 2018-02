Gori: "Centri islamici illegali? Ha ragione Salvini: chiuderli. Ma..."

Giorgio Gori e Matteo Salvini

Gori: "Centri islamici illegali da chiudere, aprendone di legali"



"Ha ragione Salvini: chiudiamo i centri islamici illegali. Prima pero' rispettiamo la Costituzione e consentiamo la costruzione di luoghi di culto legali, anche per i musulmani. E firmiamo il Patto con l'Islam: sermoni in italiano, lista degli imam e trasparenza sui finanziamenti". Cosi' il candidato democratico alla presidenza della Regione Lombardia Giorgio Gori su Facebook.

Grimoldi: "Fa il leghista per conquistare voti..."



Commenta Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda: "Qualche giorno fa annuncia trionfante l'alleanza con la Bonino che propugna la regolarizzazione di oltre mezzo milione di clandestini, di cui 100mila in Lombardia, e adesso fa il 'leghista' e per conquistare qualche voto annuncia di voler chiudere i centri islamici illegali? Intanto cominci a dare il buon esempio da Bergamo, dove non ha fatto nulla in questo senso. E poi si chiarisca le idee: la stragrande maggioranza del mezzo milione di clandestini che la sua alleata Bonino vaneggia di regolarizzare sono di fede islamica, per cui una volta emersi alla luce del sole apriranno le solite moschee abusive in cantina o nei box peggiorando ulteriormente la situazione in Lombardia dove proliferano le moschee abusive e incontrollabili, dove si formano jihadisti e foreign fighter. Ma questo Gori lo ignora, non conoscendo quasi nulla della Lombardia e della sua realtà..."