Gori: "Maroni non è invincibile. Io candidato? Decisione non presa"

Giorgio Gori

Maroni invincibile? "Non lo penso affatto". Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, non crede che il governatore della Lombardia sia invincibile, anche se la "partita e' complicata per il centrosinistra, lo sappiamo da 25 anni, tant'è che abbiamo sempre perso". A Gori, tuttavia, i risultati non gli fanno "cambiare idea rispetto alla possibilita' che il centrosinistra, se sara' bravo a mobilitare tutte le energie dei territori, con uno schieramento largo anche con i corpi intermedi, possa giocarsela in modo competitivo".

Gori, poi aggiunge che crede "che ci siano i segnali molto chiari del poco che ha fatto la Regione Lombardia in questi anni e quanto di piu' avrebbe dovuto fare per sostenere la crescita della regione. Questo e' il margine che il centrosinistra si propone di rappresentare ai cittadini lombardi per conquistare la loro fiducia". Sulla possibilita' di una sua candidature per il centrosinistra a governatore della Regione, Gori ribadisce che lui "non ha mai manifestato l'idea" di candidarsi, "il Pd e il centrosinistra stanno ragionando su quale possa essere il candidato migliore, alcuni hanno fatto il mio nome, ma la decisione non e' presa". Gori, infine, sottolinea che "l'allungamento dei tempi che si prospetta, suggerisce che non bisogna essere precipitosi".

Primi segnali di crisi" del Movimento di Grillo, "ma non trarrei valutazioni da portare su scala nazionale". Questa e' l'analisi del voto di domenica alle Comunali di Gori. "Penso che ci siano - ha detto Gori - segnali interessanti di una prima crisi di un movimento che in questi anni e' sempre stato in crescita, ma che in questo caso segna una battuta di arresto piuttosto forte". Secondo Gori, soprattutto in Lombardia, c'e' stata "una tenuta dei due blocchi storici, ma non trarrei valutazioni da portare su scala nazionale. Qui in Lombardia sembra ci sia una tenuta del centrodestra, che non e' una scoperta, e in molti comuni risultati positivi del centrosinistra e del Pd con le liste civiche".