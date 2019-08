Gori, moto in fiamme mentre è in vacanza in Sardegna

La moto in fiamme all'improvviso e per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sono stati attimi di panico questa mattina in Sardegna, dove gli e' andato a fuoco improvvisamente lo scooter. Gori in questi giorni si trova in vacanza a Porto Rotondo con la famiglia. Fortunatamente il sindaco di Bergamo non e' rimasto ferito come riporta Olbiaviva.it