Gori per la Regione, anche Martina dice sì: "Sindaco lombardo al Pirellone"

Giorgio Gori e Maurizio Martina

"Penso che la candidatura di Giorgio Gori alla guida della Regione sia oggi la più forte per un centrosinistra civico unito e aperto. Per la prima volta possiamo portare un sindaco della Lombardia alla guida del Pirellone": parole che giungono da Maurizio Martina, ministro all'Agricoltura e vicesegretario del Pd, per un endorsement di fatto alla candidatura del sindaco di Bergamo Giorgio Gori per sfidare Roberto Maroni alle elezioni regionali del 2018. Martina, come riporta il Corriere, aggiunge: "Sono pronto a dare una mano perché questo progetto si affermi. Credo che il Pd lombardo con la coalizione possa fare un bel lavoro inclusivo e innovativo. Maroni può essere battuto con una forte proposta di cambiamento figlia dei territori". Il supporto di Martina giunge dopo quello già annunciato ieri da Beppe Sala, che è impegnato, notizia sempre di ieri, a fianco di Gori nella nascita del comitato "senza bandiere" di sindaci del centrosinistra lombardo per il Sì al referendum sull'Autonomia di Regione Lombardia.