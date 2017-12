Gori: "Regione non mi fa entrare in ospedale". Gallera: "No passerelle"

Giorgio Gori e Giulio Gallera

Elezioni regionali Lombardia 2018: scintille Gori-Gallera



Il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia Giorgio Gori ha avviato ieri il suo tour in 100 tappe che lo porterà a visitare altrettanti luoghi della regione. L'esordio di ieri è già stato contrassegnato dalla prima polemica con l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Lo scontro si è consumato su facebook. Dove Gori ha scritto: "A Sondalo un gruppo di cittadini si sta battendo per assicurare un futuro all’ospedale Morelli. Decido di incontrarli per ascoltare le loro ragioni e conoscere meglio questa importante struttura sanitaria, ma appena arrivato c’è una sorpresa: la Regione, con grande disappunto del sindaco, non mi consente la visita dell’ospedale e neppure (“disposizioni aziendali”) del Museo dei Sanatori. Ohibò, di cosa avete paura?!". Non si è fatta attendere la replica di Gallera: "Caro Gori l'ospedale è un luogo dove si curano i malati non dove si fanno passerelle".