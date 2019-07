Governo traballa come malato Parkinson, è bufera



"La battuta di Gallera sui malati di Parkinson, con tanto di mossa canzonatoria, e' inqualificabile e non e' davvero nel suo stile. Sono certo che vorra' chiedere pubblicamente scusa ai tanti malati di questa terribile malattia, che non hanno bisogno di derisione ma di attenzione, di cure, di diagnosi precoci, di ricerca medica e l'assessorato regionale si deve impegnare in questo. Colpisce anche l'ilarita' diffusa che ha suscitato l'infelice battuta, segno che c'e' ancora molto da fare per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia e sui suoi effetti sulle persone". E' quanto ha affermato Gian Antonio Girelli, capodelegazione del Pd in commissione sanita' del Consiglio regionale della Lombardia, a commento del video pubblicato sulle pagine milanesi di Repubblica.it in cui l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, parlando in pubblico durante un evento all'Idroscalo di Milano, ha definito il governo traballante come un malato di Parkinson. "Questo e' un governo che traballa, sembra quasi un malato di Parkinson, che trema in continuazione", aveva affermato Gallera durante una cena all'Idroscalo con suoi elettori la sera del 18 luglio. Nel video, girato da uno dei presenti, si sentono le risate delle persone che ascoltano le parole di Gallera.