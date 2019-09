Governo, Assolombarda: "Patto con sindacati per alzare stipendi ai giovani"

Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, lancia la sua proposta al nascente Governo Conte bis: "Voglio fare una proposta per un'agenda che chiami in causa un governo di statisti, piu' che di politici. Facciamo un grande patto tra imprese, sindacati e governo in cui, oltre a difendere il salario contrattuale, introduciamo una finestra aggiuntiva sull'assunzione dei giovani. Non possiamo continuare a farli entrare in azienda con il minimo contrattuale, dobbiamo pagarli di piu', valorizzando le loro competenze. Altrimenti, le eccellenze continueranno ad andare all'estero".

Bonomi spiega in una intervista a Repubblica: "So che e' un'idea che fara' discutere - dice - , ma io credo che si debba rompere la consuetudine di incentrare il dibattito solo sulle convenienze elettorali, sull'alternativa voto o non voto, sui colori delle maggioranze di governo. La nostra e' una generazione che ha ereditato un Paese con grandi problemi, ma far parte di un ceto dirigente responsabile significa provare a spegnere il cerino, invece che passarlo alla generazione che verra'". "Naturalmente - spiega - ne dobbiamo parlare per trovare le giuste applicazioni, per questo propongo un patto che coinvolga tutti i soggetti interessati. Noi imprenditori, per primi, siamo pronti a fare delle rinunce e se lo Stato, che utilizza ogni anno miliardi in azioni improduttive, ne destinasse una parte alla costruzione di un futuro migliore per i nostri giovani il Paese intero ne avrebbe un gran beneficio. Ma in questa operazione che battezzerei 'Detassiamo il nostro futuro' ci sono anche altre cose che si possono fare subito", "per esempio una grande operazione di sostenibilita' sociale e di giustizia tra generazioni. Piuttosto che quota 100, che non e' la strada giusta, io proporrei di detassare il 'tutoring', cioe' il trasferimento di competenze, in azienda, tra i lavoratori piu' esperti e i neoassunti".

La proposta sta già ottenendo consensi bipartisan. Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia: "Bene il grande patto per le imprese proposto dal presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, bisogna creare urgentemente massa critica attraverso il pieno coinvolgimento di industrie e sindacati per favorire aziende e lavoratori, con un occhio di riguardo verso i giovani, che vanno valorizzati prima di tutto dal punto di vista retributivo. Su questo fronte Forza Italia ha gia' presentato una proposta di legge, a mia firma, per tagliare il cuneo fiscale con una copertura di 13,4 miliardi di euro. Una proposta che aumenta gli stipendi dei lavoratori, ma che si rivolge soprattutto ai giovani consentendo alle imprese di poter ammortizzare al 150 per cento le spese di alta formazione in percorsi di specializzazione e perfezionamento, sia in Italia che all'estero, per valorizzare il capitale umano ed evitare la fuga di cervelli". "Questi interventi devono essere pero' declinati nel quadro di una nuova politica industriale che incentivi gli investimenti e crei maggiore progettualita' nell'utilizzo e nell'attuazione dei fondi europei - conclude Gelmini - Un nuovo approccio che purtroppo sembra latitare nel programma del governo PD-M5S, dove per il rilancio dell'economia manca una visione chiara e soprattutto risultano del tutto assenti le politiche industriali: nessun riferimento alle 160 crisi aziendali ancora in attesa di risposte, niente su Ilva, Alitalia, gli asset strategici e soprattutto su 'Impresa 4.0'".

E il segretario del Pd Milano Silvia Roggiani: "Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, lancia una proposta per un grande patto tra imprese, sindacati e governo per favorire le assunzioni dei giovani, anche attraverso una valorizzazione delle competenze e un aumento della retribuzione all'ingresso". "Investire sui ragazzi e trattare la sostenibilità ambientale anche come un tema economico - ha aggiunto - sono due aspetti cruciali per guardare al domani con fiducia. Bene perciò che la bozza di programma dell'intesa con i 5 Stelle preveda un focus specifico sul tema lavoro, con la riduzione delle tasse, la retribuzione minima, il giusto compenso per evitare forme di sfruttamento dei giovani lavoratori e una legge sulla parità di genere che abbatta il gap retributivo". "Il segretario Nicola Zingaretti aveva annunciato che questo Governo sarebbe nato per restituire un futuro alle giovani generazioni e quindi sono certa che sapremo cogliere la sfida ambiziosa e la proposta concreta di Bonomi, mettendo in cima all'agenda i nostri giovani", ha concluso.