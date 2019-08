Governo Conte, Fontana: "Mio timore maggiore è sull'Autonomia"

"Oggi il presidente Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo a maggioranza Pd-5stelle. Il mio timore maggiore è legato alle sorti dell'Autonomia, perché a sostenere questo nascente esecutivo ci sarebbero da una parte i grillini che hanno messo ostacoli alla riforma inventandosi cose indicibili, raccontando addirittura che avrebbe scatenato una guerra tra Nord e Sud, e dall'altra il Partito democratico che ha una visione centralista già bocciata al referendum e spaccato in due, con Bonaccini che vuole l'Autonomia e Zingaretti che dice no". Così su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana.