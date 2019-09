Governo, Fontana: "Nord assente nel discorso di Conte"

Il Nord e' stato "assente" nel discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "ricordato soltanto in un breve passaggio, addirittura in senso negativo". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il discorso del premier alla Camera. "Il discorso non mi ha convinto e non mi preoccupa - ha detto a margine della presentazione del trittico ciclistico lombardo - c'era tutto e il contrario di tutto. Mi auguro che l'assenza del Nord sia stata una dimenticanza; nel libro dei sogni non ci si e' ricordati delle uniche cose concrete, necessarie per la parte piu' concreta del paese, che dovra' essere guardata con molta attenzione se vogliamo evitare che il resto del paese vada a gambe all'aria".

L'attenzione del governo Conte al Nord, aggiunge Fontana, non dipende tanto dalla presenza di ministri e sottosegretari provenienti da quest'area. "Non ne faccio una questione di scelta e di provenienza geografica delle persone che vanno a occupare le varie caselle - precisa - faccio un discorso di merito, di essersi dimenticati dei progetti, dei programmi completi. Mi preoccupa questo rinnovato spirito assistenzialistico con cui si vuole aiutare il Sud, io credo che il Sud abbia bisogno di poter di emergere per le sue capacita'. Bisogna lasciarlo libero, dargli la possibilita' di far emergere quanto di positivo ha, se continuiamo con le politiche assistenziali non aiutiamo mai il Sud, faremmo peggior danno e questo non lo si vuol capire".

Sugli asili nido "credo che Conte abbia qualcosa da imparare da noi". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il discorso del premier che ieri aveva citato gli asili nido della regione. "Non voglio entrare in polemica con Conte - ha detto a margine di un evento - mi fa piacere che abbia ricordato questa parte della nostra assistenza sociale che facciamo da tempo. Ha dato dei numeri sbagliati ma va bene, bisognera' dire a chi gli prepara i discorsi di essere piu' precisi, credo sia un buon esempio il nostro, se vorra' estenderlo sara' benvenuto".