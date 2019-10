Governo, Sala: 'Milano non si tira indietro ma ascoltateci nelle decisioni'

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, portando oggi il suo saluto all'assemblea generale di Assolombarda ha inviato un appello al Governo, parlando a nome della citta': "Quanto a Milano: noi non ci tiriamo indietro, ma non chiedeteci solo di lavorare: dateci ascolto vero nelle decisioni" ha affermato. "Se cosi' sara' andremo tutti avanti essendo il grande Paese che possiamo essere e dobbiamo essere" ha aggiunto. "Come ripartire?": e' la domanda che Sal, ha posto al Governo, nel suo discorso all'assemblea generale di Assolombarda, per poi fare un appello: "Non basta scongiurare l'aumento dell'Iva, ma serve una visione e una direzione di marcia: un piano che dia qualcosa di piu' che la linea di un Paese che valorizza le sue qualita'". Secondo Sala servono "salari piu' adeguati per i giovani che costruiscono una famiglia". E serve "un contesto di stabilita' normativa: i commercialisti che scioperano ne sanno qualcosa" ha concluso.

"Questo sistema di amministrazioni locali per il futuro ci fara' un gran male". E' l'avvertimento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala riguardo alla "complessita' unica al mondo del sistema di amministrazioni locali italiano: con un regionalismo a 20 che e' da tanti considerato ormai fallito, deve la regione piu' piccola ha un centesimo di abitanti di quella piu' grandi, 8mila comuni, e 14 citta' metropolitane, quando ce ne sarebbero solo 3". Il tema dell'autonomia "suggerisco di non sminuirlo, ma non deve esser la bandierina di un partito" ha denunciato il primo cittadino. L'autonomia invece deve essere, a suo dire "una policy per trascinare verso l'alto il Paese", tuttavia va associata ad una "riforma delle amministrazioni locali".

Il sindaco si e' poi rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente in sala e gli ha riconosciuto il suo "grande impegno per la solidita' nazionale e la positivita' del rapporto con l'Europa". "Lei e' stato un'ancora di salvezza per il mondo produttivo e lombardo" ha affermato il primo cittadino.