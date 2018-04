Governo, Sala: "Renzi? Dovrebbe dire come la pensa"

GOVERNO: SALA "RENZI? SAREBBE UTILE DICA COME LA PENSA"

"Io 'aperturista' su un possibile governo Pd-5S? Si, anche se non sono molto ottimista a riguardo. Se noi pero' non accettassimo nemmeno di discutere coi 5S la conseguenza sarebbe che il Rosatellum parrebbe creato solo per cercare un'alleanza con Berlusconi. Mi sembrerebbe una cosa anomala. E se il Presidente della Repubblica chiama bisogna provarci". A parlare e' Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che oggi e' stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Si rischia pero' un governo 'a tutti i costi'. "Si, e' vero che un governo a tutti i costi e' magari anche un danno. Ma noi non siamo la Germania, dove i lander hanno molta autonomia che possono anche andare avanti, mentre senza un governo le grandi citta' italiane non possono andare avanti". Lei sara' presente alla direzione Pd del 3 maggio? "No, non ho la tessera, non me la sono presa perche' mi sono presentato a Milano da indipendente col supporto di tanti, con il Pd che e' stato il partito di riferimento". In molti credono che Renzi stia insistendo sul volere stare in disparte per vedere cosa intendono fare i vincitori. "Beh, un pochino Renzi lo sta facendo, sarebbe utile che ci dica come la pensa esponendosi con chiarezza".