Governo, Sala: "Si aiuti anche il Nord. Lamorgese all'Interno? Bene"

"Sul governo sono positivo, in tempi non sospetti piu' volte ho parlato di una ipotesi di convergenza tra Pd e 5 stelle sapendo che delle differenze ci sono". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a una domanda sul governo M5s-Pd, a margine di un evento al Palazzo delle Stelline di Milano. "Adesso - aggiunge Sala - sono molto attento a capire quale sara' la lista dei ministri e quale sara' il programma. In questi giorni sto richiamando molto l'attenzione sul tema nord: c'e' un tema e non possiamo permetterci un governo che non sia attento, non alle nostre esigenze, ma al fatto che il nord, piaccia o meno, e' ancora trainante. In particolare i ministeri come quelli del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture devono avere rappresentanti che parlano al mondo che produce e che crea ricchezza, fondamentale se si vuole fare un vero welfare. Che poi questo e' un po' il modello di Milano". Secondo il sindaco il Conte bis "e' un'operazione necessaria, per cui io sono assolutamente positivo perche' non credo che sia piu' il momento delle speculazioni, dei se e dei ma. Andiamo avanti anche con velocita'".

"Lamorgese all'Interno? Sarebbe positivo"

"Non so se e' un problema di avere dei milanesi ma di qualcuno che capisca bene Milano e le ragioni del nord": l'eventuale scelta dell'ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese come ministro dell'Interno e' "positiva" secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Lo ha detto parlando della formazione del nuovo governo e del fatto che il prefetto Lamorgese sia uno dei candidati in "pole position" per il Viminale.

"Roma? Si aiuti anche chi sta tirando la carretta..."

"Io non ho nulla contro il fatto che si enfatizzi l'idea di aiutare Roma, pero' non e' che si aiuta solo chi e' piu' in difficolta', si sostiene anche chi sta tirando la carretta. Come Milano e il Nord". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del nuovo governo M5S-PD. A margine di un evento, Sala ha aggiunto: "Penso che la Lega con il governo precedente per il Nord non abbia fatto nulla. Solo che se noi mostriamo un governo a trazione troppo centro-sud, c'e' il rischio di suscitare simpatie leghiste".