Le premiazioni del Gran Premio di Formula Uno di Monza

Gp Monza, Salvini: guai a chi non farà di tutto per tenerlo qui



Il Gran Premio di Monza "non e' solo un evento sportivo ma un simbolo, e muove centinaia e migliaia di posti di lavoro". "Guai a chi non fa e non fara' di tutto per tenere il Gran Premio d'Italia a Monza perche' si tratterebbe di perdere un indotto di centinaia di milioni di euro". Il segretario della Lega Matteo Salvini dai microfoni di Rtl torna su un tema delicato come quello del temuto spostamento del Gran Premio di Monza, ricordando come la Lega stia dando battaglia da anni per evitarlo. "Speriamo che tutti facciano la loro parte, come la Regione Lombardia che ci sta mettendo tutta la forza e i soldi, perche' poi al di la' delle belle parole c'e' bisogno che la politica ci metta i soldi", aggiunge Salvini.