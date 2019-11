Gran Casinò: al Parenti spettacolo per dire no al gioco d'azzardo

Itineraria Teatro presenta, martedì 3 dicembre alle ore 21, al Teatro Franco Parenti di Milano, Gran Casinò. Lo spettacolo racconta le storie di chi gioca sulla pelle degli altri e le sofferenze di quanti si perdono nel tunnel della dipendenza. Un'occasione per comprendere cosa si celi dietro un business miliardario che stritola le sue vittime tra usura e criminalità. Una serata a teatro per sorridere amaro e imparare a stare alla larga dall'azzardo.

In un’Italia che da decenni è in forte declino economico e sociale, il gioco d’azzardo ha fatto registrare un exploit travolgente: il fatturato dell’azzardo legale è passato dai 26 miliardi di euro del 2005, ai 95 miliardi di euro del 2016. Gli italiani sono meno dell’1% della popolazione del pianeta, ma nei giochi on line rappresentano il 23% del mercato mondiale. Ogni cittadino italiano, minorenni compresi, si è giocato in media l’anno scorso più di 1.500 euro.

Molti hanno intravisto nel gioco d’azzardo la soluzione ai propri problemi economici e si sono gettati a capofitto nel mare delle scommesse; lo Stato, dal canto suo, ha pensato bene di risolvere i propri deficit di bilancio andando a pescare nel torbido dell’azzardo per aumentare le entrate fiscali. “Gran Casinò”: uno spettacolo per dire no al gioco d'azzardo, anche a quello legale, e per contribuire a creare consapevolezza su un perverso business gestito dalle lobby del gioco e dalla malavita. Perché questo cancro sociale cessi di propagarsi nelle menti e nell’animo di milioni di cittadini.

Interprete Fabrizio De Giovanni

Regia di Gilberto Colla

Testo di Ercole Ongaro, Fabrizio De Giovanni e Enrico Comi

Direttore Tecnico Maria Chiara Di Marco

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

A seguire presentazione della nuova APP "SMART" dei Monopoli di Stato per il monitoraggio delle SLOT/VLT INFO e PRENOTAZIONI: info@itineraria.it – Tel. 3495526583