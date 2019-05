Grande successo per la terza edizione di Milano Arch Week

Milano Arch Week è la settimana del palinsesto YesMilano dedicata all’architettura e alle sfide dell'abitare contemporaneo, organizzata da Triennale Milano insieme al Politecnico di Milano e al Comune di Milano, in collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che ha promosso la seconda edizione di About a City, e con la direzione artistica di Stefano Boeri.

La manifestazione, articolata in 33 talk, 27 lecture, 16 artisti fra street writer e performer,13 conversation, 12 tavoli di lavoro, 4 workshop, 4 architour, 3 night event, 1 passeggiata pubblica, 1 forum cittadino dedicato al citymaking, e 1 caccia al tesoro, ha visto 30.000 presenze, di cui 20.000 in Triennale e 10.000 nelle sedi del Politecnico e della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Il pubblico che dal 21 al 26 maggio ha riempito le sale del Palazzo della Triennale, del Politecnico di Milano e di Fondazione Feltrinelli è stato composto in maggior parte da giovani di diverse nazionalità, venuti per ascoltare i grandi maestri dell'architettura internazionale, come i due vincitori del Premio Pritzker, Rem Koolhaas, in dialogo con Stefano Boeri, e Shigeru Ban, che hanno riflettuto sull'evoluzione dell'architettura contemporanea a partire dai loro lavori. E per riflettere insieme a studiosi ed esperti, scrittori e city maker internazionali come ripensare le città e costruire forme di cittadinanza più inclusive e democratiche. Milano Arch Week si pone quindi come un appuntamento ormai riconosciuto a livello internazionale in cui confrontarsi sulle grandi sfide urbane di oggi e sul futuro delle città: il tema di questa terza edizione è stato Antropocene e Architettura, in cui si è parlato soprattutto del ruolo dell’uomo e il suo rapporto con lo spazio e con la natura circostante, in stretto dialogo con i temi della XXII Triennale di Milano Broken Nature, curata da Paola Antonelli e aperta al pubblico fino al 1° settembre 2019.